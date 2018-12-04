Президент России Владимир Путин поздравил с 60-летием главного тренера сборной РФ по дзюдо Эцио Гамбу, отметив его заслуги в развитии и популяризации искусства единоборств, соответствующая телеграмма опубликована на сайте президента РФ.

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с 60-летием главного тренера сборной РФ по дзюдо Эцио Гамбу, отметив его заслуги в развитии и популяризации искусства единоборств, соответствующая телеграмма опубликована на сайте президента РФ.

"Многочисленные любители дзюдо знают Вас как талантливого атлета, преданного высоким идеалам спорта и олимпизма, который немало сделал для развития и популяризации искусства единоборств", - говорится в телеграмме.

Президент назвал Гамбу примером успешного, мудрого наставника, настоящего профессионала, умеющего настроить воспитанников только на победу, и пожелал ему новых ярких достижений, здоровья и всего наилучшего.

"Не случайно, что именно под Вашим руководством отечественные борцы впервые в истории завоевали "золото" Олимпийских игр, а сегодня продолжают достойно выступать на самых престижных мировых состязаниях", - добавил Путин.