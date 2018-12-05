Военный эксперт назвал оружие, которым Россия спасает США

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Российские торпеды "Посейдон" и ракеты "Сармат" способны уничтожить США, чем делают ядерную войну бессмысленной и спасают американский народ от гибели, написал президент Академии геополитических проблем доктор военных наук Константин Сивков в своей статье для "Военно-промышленного курьера".

По мнению эксперта, по-настоящему пацифистская позиция заключается в создании такого противовеса, который остановит агрессора "на стадии замысла".

"Такое оружие спасает жизни народов всех стран, которые могли бы стать театром третьей мировой, в том числе и в западном мире. Угрозой уничтожения американской элиты Россия предотвращает ядерную войну, тем самым уберегая народ США от чудовищных жертв, которые неизбежны в случае даже ограниченного ответного удара", — заявил он.

Сивков отметил, что сейчас третья мировая война имеет смысл, и намерение Вашингтона выйти из Договора РСМД показывает, что США готовятся именно к ядерной войне. Поэтому, подчеркивает эксперт, для сохранения мира необходимо сделать ядерную войну бессмысленной.

Договор о ракетах

Ранее глава Госдепа Майк Помпео объявил Москве ультиматум, по которому "Россия должна в течение двух месяцев вернуться к выполнению Договора РСМД, иначе США приостановят свои обязательства по соглашению". В МИД возразили, подчеркнув, что Москва неукоснительно выполняет соглашение, и Вашингтону об этом известно.

Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты намерены выйти из ДРСМД, заключенного еще в 1987 году, по той причине, что Россия, по его словам, нарушает договоренности. Кроме того, в Вашингтоне указывали на то, что целый ряд стран, обладающих ракетами средней и меньшей дальности, в первую очередь Китай, не участвуют в соглашении.

Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть вопросы к США. В частности, в Москве отмечают, что Соединенные Штаты размещают на суше — на военной базе в Румынии, а также в Польше — установки, способные запускать ударные крылатые ракеты типа "Томагавк", что запрещено договором.

Россия обращает внимание на то, что США разрабатывают ударные беспилотники и финансируют исследования по созданию крылатой ракеты наземного базирования.