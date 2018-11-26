Новое оружие России
Корвет Стерегущий. Архивное фото

Адмирал рассказал о торпедном комплексе "Пакет", восхитившем NI

© Фото : пресс-служба ВМФ
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Российский малогабаритный противолодочный торпедный комплекс "Пакет" способен указывать на цель в автоматическом режиме и определять параметры движения как вражеской торпеды, так и кораблей, сообщил в понедельник РИА Новости бывший командующий Балтийским флотом (2001-2006 годы) адмирал Владимир Валуев.

Корвет Стойкий проект 20380 на Международном Военно-Морском салоне в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Военный эксперт рассказал о новейшей противолодочной системе "Пакет"

Ранее американский журнал The National Interest назвал "Пакет" уникальным комплексом — в мире нет аналогов, которые могли бы совместить одновременно противолодочную и противоторпедную защиту. Ближе всего к нему американская система защиты надводных кораблей от торпед SSTD и индийская Mareech, однако ни один из этих комплексов не подразумевает противолодочную защиту.

Еще одно преимущество "Пакета" — все его составляющие созданы таким образом, чтобы их можно было модифицировать без изменения системы полностью, отметили в National Interest.

""Пакет" — новейший комплекс по поиску и обнаружению подводных лодок, их уничтожению и уничтожению торпед противника в ближней зоне. Он прошел испытания на Балтике на надводных кораблях проекта 20380 — корветах "Стойкий" и " Бойкий". Также, что очень важно, комплекс прошел испытания по малошумной подлодке типа "Варшавянка"", — сказал Валуев.

По его словам, в составе "Пакета" — специализированная гидроакустическая станция, которая вырабатывает целеуказание и определяет параметры движения как цели, так и вражеской торпеды.

Также в комплекс входят пусковые установки с малогабаритными торпедами в противолодочном и антиторпедном вариантах. По словам Валуева, "Пакет" может применяться для уничтожения как подлодки, так и торпед.

Пуск баллистической ракеты. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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"Комплекс может работать как автономно, так и в составе корабельного контура противолодочной обороны и торпедной защиты. Он автоматически обеспечивает выработку целеуказания по данным корабельных гидроакустических комплексов, обнаруживает, классифицирует и определяет параметры движения атакующих корабль торпеды", — сказал Валуев.

Ранее функционал "Пакет" ложился на плечи главного командного пункта, данные по кораблям и торпедам вырабатывались операторами, указал адмирал.

"Сейчас данные не только вырабатываются автоматически, но и в автоматическом режиме происходит защита корабля. Торпеда противника при приближение к нашему кораблю уничтожается, уничтожается и носитель этой торпеды. Я считаю, это новейшее достижение", — сказал Валуев.

Главные достоинства "Пакета", отметил эксперт, — его гидроакустическая станция, которая "определяет противника на достаточном удалении от корабля", и новейшая торпеда, которая "обладает достаточными скоростными характеристиками".

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