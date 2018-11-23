Военный эксперт рассказал, зачем российской армии новые ЗРК "Тор-М2ДТ"

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Арктическая версия зенитно-ракетного комплекса "Тор" — "Тор-М2ДТ", поступающая сегодня на вооружение российской армии, позволит обеспечить безопасность военных баз и другой критически важной инфраструктуры в самом северном регионе страны, а также прикрыть береговые части Северного флота, заявил РИА Новости в пятницу военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона", член Общественного совета при Минобороны РФ Игорь Коротченко.

Ранее на этой неделе российская армия досрочно получила первую партию арктических "Торов".

"Арктический вариант ЗРК "Тор-М2ДТ" адаптирован для эксплуатации в экстремально низких температурах без снижения тактико-технических характеристик. Новые "Торы" позволят значительно усилить безопасность российских военных баз и объектов в Арктике, а также прикрыть береговые части Северного флота, что чрезвычайно важно, учитывая их геополитическое значение", — сказал Коротченко.

Эксперт напомнил, что данный комплекс создавался в инициативном порядке, при этом военное ведомство участвовало в данном проекте на всех этапах, начиная с конструкторских разработок и заканчивая госиспытаниями.

Эксперт подчеркнул, что в ввиду исключительной важности арктического региона для России создание арктических версий военной техники становится новым трендом в текущей госпрограмме вооружения.

Перспективы развития



Говоря о дальнейшем развитии комплексов семейства "Тор", Коротченко отметил, что данная система имеет "огромные" перспективы модернизации.

"Государственные испытания, учебные стрельбы, которые проводятся для подтверждения тех или иных ТТХ комплекса, ограничены определенными условиями, но если их изменить: расширить или усложнить, военные отмечают, что комплекс сможет реализовать свой потенциал и выполнить гораздо более сложные задачи. К примеру, отработать поражение цели на более высоких показателях по высоте, дальности, курсовому параметру", — сказал он.

ЗРК "Тор-М2" поставляются в войска с 2016 года. Они представляют собой новейшее поколение ЗРК семейства "Тор" и разработаны на "ИЭМЗ "Купол" (с 2013 года завод является головным предприятием не только в производстве, но и в разработке ЗРК малой дальности, представляя собой, по сути, научно-производственный комплекс). Среди важнейших отличительных особенностей ЗРК "Тор-М2" — увеличенный до 16 ракет боекомплект и новые зенитные управляемые ракеты 9М338К с расширенной зоной поражения, повышенной точностью стрельбы и уменьшенными массогабаритными показателями. Точные тактико-технические характеристики новой ЗУР превосходят ТТХ прежней ЗУР 9М331, так они могут поражать цели, летящие со скоростью до 3600 километров в час, на дальности не менее 15 километров, высоте до 12 километров, при курсовом параметре до 9,5 километра.