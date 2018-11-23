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Арктические комплексы ПВО Тор-М2ДТ на базе вездехода ДТ-30 на военном параде на Красной площади

Военный эксперт рассказал, зачем российской армии новые ЗРК "Тор-М2ДТ"

© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Арктическая версия зенитно-ракетного комплекса "Тор" — "Тор-М2ДТ", поступающая сегодня на вооружение российской армии, позволит обеспечить безопасность военных баз и другой критически важной инфраструктуры в самом северном регионе страны, а также прикрыть береговые части Северного флота, заявил РИА Новости в пятницу военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона", член Общественного совета при Минобороны РФ Игорь Коротченко.

Испытания опытного образца ЗРК Тор-М2ДТ на полигоне Капустин Яр
© Ruptly
Опубликовано видео испытаний арктического ЗРК "Тор-М2ДТ"

Ранее на этой неделе российская армия досрочно получила первую партию арктических "Торов".

"Арктический вариант ЗРК "Тор-М2ДТ" адаптирован для эксплуатации в экстремально низких температурах без снижения тактико-технических характеристик. Новые "Торы" позволят значительно усилить безопасность российских военных баз и объектов в Арктике, а также прикрыть береговые части Северного флота, что чрезвычайно важно, учитывая их геополитическое значение", — сказал Коротченко.

Эксперт напомнил, что данный комплекс создавался в инициативном порядке, при этом военное ведомство участвовало в данном проекте на всех этапах, начиная с конструкторских разработок и заканчивая госиспытаниями.

Эксперт подчеркнул, что в ввиду исключительной важности арктического региона для России создание арктических версий военной техники становится новым трендом в текущей госпрограмме вооружения.

Перспективы развития

Говоря о дальнейшем развитии комплексов семейства "Тор", Коротченко отметил, что данная система имеет "огромные" перспективы модернизации.

Участники комплексной экспедиции к Северному полюсу, организованной Экспедиционным центром Министерства обороны РФ в Арктике. Архивное фото
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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"Государственные испытания, учебные стрельбы, которые проводятся для подтверждения тех или иных ТТХ комплекса, ограничены определенными условиями, но если их изменить: расширить или усложнить, военные отмечают, что комплекс сможет реализовать свой потенциал и выполнить гораздо более сложные задачи. К примеру, отработать поражение цели на более высоких показателях по высоте, дальности, курсовому параметру", — сказал он.

ЗРК "Тор-М2" поставляются в войска с 2016 года. Они представляют собой новейшее поколение ЗРК семейства "Тор" и разработаны на "ИЭМЗ "Купол" (с 2013 года завод является головным предприятием не только в производстве, но и в разработке ЗРК малой дальности, представляя собой, по сути, научно-производственный комплекс). Среди важнейших отличительных особенностей ЗРК "Тор-М2" — увеличенный до 16 ракет боекомплект и новые зенитные управляемые ракеты 9М338К с расширенной зоной поражения, повышенной точностью стрельбы и уменьшенными массогабаритными показателями. Точные тактико-технические характеристики новой ЗУР превосходят ТТХ прежней ЗУР 9М331, так они могут поражать цели, летящие со скоростью до 3600 километров в час, на дальности не менее 15 километров, высоте до 12 километров, при курсовом параметре до 9,5 километра.

Российские Вооруженные силы сегодня и завтра
© РИА Новости, Инфографика
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Российские Вооруженные силы сегодня и завтра
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