Летчик-испытатель рассказал о применении Су-57 в Сирии

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Су-57 успешно применили новые виды оружия в Сирии, рассказал летчик-испытатель Сергей Богдан в интервью телеканалу "Звезда".

Он отметил, что истребители пятого поколения полностью подтвердили заявленные характеристики.

"Задача была показать самолет в деле, с боевым применением новых видов оружия и новыми способами их применения. Применены они были достаточно успешно", — сказал летчик.

Су-57 — российский многоцелевой истребитель пятого поколения, разработанный ОКБ Сухого с применением технологий малозаметности. Самолет предназначен для уничтожения воздушных, наземных и надводных целей с применением систем ПВО, а также для дальней разведки и разрушения системы управления авиацией противника.

Первую серийную партию Су-57 ВКС получат в 2019 году.