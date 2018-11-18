Британский генерал рассказал о превосходстве нового российского оружия

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Новейшие образцы российского вооружения сделали западные страны "ужасающе" уязвимыми, заявил бывший руководитель объединенного командования вооруженными силами Великобритании генерал Ричард Бэрронс.

"Россия построила такой масштаб и потенциал, которого у нас нет… Это поставило Запад под угрозу", — приводит газета Times слова Бэрронса.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Министерство обороны РФ Пуск гиперзвуковой ракеты "Кинжал" с самолета МиГ-31

Он отметил, что Россия "очень внимательно изучила военное превосходство США и подумала, как обойти его". В качестве примера генерал привел гиперзвуковые ракеты, которые могли бы достигнуть территории США за шесть минут, то есть в два раза быстрее, чем установленные сейчас ракеты, отмечает издание. "Их намного сложнее сбить. У нас недостаточно сил ПВО", — приводит газета слова Бэрронса.

По мнению генерала, военная стратегия России заключается в том, чтобы "иметь серьезное влияние на расстоянии, побеждая противника без наземного вторжения". Генерал добавил, что "если бы Запад был мобилизован, то был бы гораздо сильнее". "Но НАТО дремлет", — отметил Бэрронс.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Министерство обороны РФ Кадры пусков ракето-торпед комплекса "Водопад" с крейсера "Петр Великий"

Президент России Владимир Путин 1 марта 2018 года в послании к Федеральному собранию рассказал о новейших видах стратегического вооружения, в том числе гиперзвуковых комплексах "Кинжал", "Авангард", "Буревестник", боевом лазере "Пересвет", а также подводном беспилотнике с ядерной силовой установкой "Посейдон".