Британский генерал рассказал о превосходстве нового российского оружия

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Новейшие образцы российского вооружения сделали западные страны "ужасающе" уязвимыми, заявил бывший руководитель объединенного командования вооруженными силами Великобритании генерал Ричард Бэрронс.
"Россия построила такой масштаб и потенциал, которого у нас нет… Это поставило Запад под угрозу", — приводит газета Times слова Бэрронса.
По мнению генерала, военная стратегия России заключается в том, чтобы "иметь серьезное влияние на расстоянии, побеждая противника без наземного вторжения". Генерал добавил, что "если бы Запад был мобилизован, то был бы гораздо сильнее". "Но НАТО дремлет", — отметил Бэрронс.
Президент России Владимир Путин 1 марта 2018 года в послании к Федеральному собранию рассказал о новейших видах стратегического вооружения, в том числе гиперзвуковых комплексах "Кинжал", "Авангард", "Буревестник", боевом лазере "Пересвет", а также подводном беспилотнике с ядерной силовой установкой "Посейдон".