Новые средства защиты военных РХБЗ похожи на космические скафандры

МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Новейшие средства защиты для военнослужащих войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) оснащены системами, аналогичными тем, которые используются в космических скафандрах, сообщил в субботу и. о. заместителя начальника войск РХБЗ ВС РФ Андрей Марченко.

"Средства защиты нового поколения, которые обеспечивают защиту от различных опасных групп биологических агентов, похожи уже на космические скафандры, потому что они должны обеспечивать длительное пребывание человека в скафандре. Там есть аппаратура, которая обеспечивает подачу воздуха, создание комфортных условий", — сказал он в эфире радио " Эхо Москвы ".

Марченко также рассказал о новых машинах РХБ-разведки РХМ-8, которые сейчас проходят испытания. Используемые войсками сейчас РХМ-4 и РХМ-6 подразумевают, что человек должен выйти из них, чтобы взять пробы. После этого даже при проведении обработки возможен занос зараженных частиц. РХМ-8 будет в этом плане также напоминать космический корабль: взятие проб будет идти с помощью специальных манипуляторов, которыми можно будет управлять из кабины.