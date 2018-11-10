Новые средства защиты военных РХБЗ похожи на космические скафандры

МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Новейшие средства защиты для военнослужащих войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) оснащены системами, аналогичными тем, которые используются в космических скафандрах, сообщил в субботу и. о. заместителя начальника войск РХБЗ ВС РФ Андрей Марченко.
Марченко также рассказал о новых машинах РХБ-разведки РХМ-8, которые сейчас проходят испытания. Используемые войсками сейчас РХМ-4 и РХМ-6 подразумевают, что человек должен выйти из них, чтобы взять пробы. После этого даже при проведении обработки возможен занос зараженных частиц. РХМ-8 будет в этом плане также напоминать космический корабль: взятие проб будет идти с помощью специальных манипуляторов, которыми можно будет управлять из кабины.