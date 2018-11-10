В России появится новый робототехнический комплекс для войск РХБЗ

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Новый робототехнический комплекс разрабатывается для войск Радиационно-химической и биологической защиты (РХБЗ), сообщил журналистам начальник войск РХБЗ генерал-майор Игорь Кириллов.

"В настоящее время в интересах войск РХБ защиты осуществляется разработка перспективного многофункционального робототехнического комплекса, имеющего в составе роботизированные и беспилотные системы", — сказал Кириллов.

"В настоящее время развитию робототехнических комплексов различного назначения в войсках РХБ защиты уделяется особое внимание", — добавил начальник войск.

По его словам, к концу 2018 года доля современной техники в войсках РХБЗ составит 65%.