В Сети появились фото российского вертолета будущего

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. В Сети появились снимки концепта российского перспективного боевого вертолета, фотографии опубликовал американский журнал Defence Blog.

Судя по изображениям концепта, его разработкой занимается конструкторское бюро "Камов". При этом разрабатываемый вертолет будет иметь крылья и убираемое шасси. Наименование перспективной новинки пока что остается неизвестным.

На изображениях концепта можно увидеть соосную схему несущих винтов, которая является типичной для вертолетов "Камова". При этом кресла в кабине экипажа расположены рядом друг с другом.

Defence Blog сообщает, что разработчики занимаются улучшением скоростных и аэродинамических характеристик машины.

Как ожидается, новинка будет оснащена средствами инфракрасного противодействия для подавления авиационной техники противника. Модель сможет развивать скорость до 700 километров в час.

В публикации Defence Blog не уточняется, когда и где были сделаны фотографии. На какой стадии разработки находится вертолет, также неизвестно.

Разработки перспективного вертолета в России

В феврале 2018 года вице-премьер Юрий Борисов, на тот момент занимавший пост заместителя министра обороны, заявил, что российские военные планируют получить на вооружение сверхскоростной вертолёт, который сможет развивать скорость до 400 километров в час.

"В планах министерства обороны в рамках текущей Государственной программы вооружения запланирована работа по созданию скоростного вертолёта. Скоростные характеристики нас устроили бы в таких пределах: крейсерская скорость от 350 до 400 километров в час" —заявил Борисов.

Он уточнил, что промышленность заявляет о готовности создать такой вертолет за срок не менее пяти-семи лет.

Гендиректор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский на авиасалоне Dubai Airshow 2017 рассказал о том, что в 2018 году компания представит Минобороны две концепции перспективного скоростного вертолета (ПСВ), из которых военное ведомство выберет проект для дальнейшей разработки.

По словам Богинского, над концепциями работают два конструкторских бюро. Ожидается, что ПСВ сможет развивать скорость до 350 километров в час.

На сегодняшний день максимальная скорость современных вертолетов, в частности ударных машин типа Ми-28Н "Ночной охотник", ограничена примерно 300 километрами в час.

Конструкторское бюро "Камов"

АО "Камов" (ранее ОКБ "Камов") — конструкторское бюро холдинга "Вертолеты России". Входит в состав госкорпорации "Ростех".

Бюро известно как разработчик вертолётов с соосной схемой несущих винтов.

Наиболее известными разработками бюро являются вертолеты Ка-50 "Черная акула" и Ка-52 "Аллигатор".