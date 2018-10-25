"Ростех" создал комплекс для борьбы с дронами на площади до 80 "квадратов"

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. "Концерн "Созвездие" (входит в Ростех) создал первый в России автоматический комплекс радиоэлектронной борьбы с беспилотными летательными аппаратами "Солярис-Н", который обеспечивает защиту от дронов на площади до 80 квадратных километров, сообщили в Ростехе.

"Интеллектуальная" система охраняет территорию от проникновения беспилотников в автоматическом режиме, без участия оператора. Аппаратура разведки комплекса обнаруживает летающий объект, проводит анализ траектории движения и структуры сигнала, на основании чего самостоятельно определяет, является ли он беспилотником и принимает решение о дальнейших действиях", — сказали в госкорпорации.

Как пояснил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко, автоматический комплекс обнаружения и подавления с элементами искусственного интеллекта является оптимальным средством защиты объектов от беспилотников. "Он действует без участия человека, что сводит к нулю вероятность ошибки оператора. Аналогов подобных комплексов на гражданском рынке России в настоящий момент нет. Мы рассчитываем на высокий интерес к данной разработке со стороны государственных и частных организаций, нуждающихся в обеспечении защиты объектов от беспилотных летательных аппаратов", — сказал он.

Комплекс "Солярис-Н" построен по модульному принципу, что позволяет оптимизировать его состав в соответствии с конкретными требованиями заказчика. Новая система дополняет линейку устройств радиоэлектронной борьбы "Солярис", разработанных концерном "Созвездие". В нее входит малогабаритный передатчик помех для подавления сотовой связи всех диапазонов внутри помещений "Солярис-мини" и носимый передатчик "Солярис-кейс" для защиты от радиоподрыва с возможностью прицельного радиоподавления каналов сотовой связи стандартов GSM 900 и DCS 1800.