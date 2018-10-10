МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Российские войска в 2017 году получили 206 новейших образцов вооружения, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.

"Только в прошлом году было разработано и поставлено в войска 206 новейших образцов вооружения. Особое внимание уделяется разработкам в области информационных технологий, робототехники, беспилотных летательных аппаратов", — сказал Шойгу.

По его словам, развитие и совершенствование военной науки является важнейшим направлением обеспечения обороноспособности страны. При этом научно-исследовательские организации осуществляют военно-научное сопровождение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ гособоронзаказа.

"Научные организации ведут исследования на основе обобщения опыта боевых действий. Новое и модернизированное вооружение апробируется в Сирийской Арабской Республике. К работе по апробированию оружия в Сирийской Арабской Республике было привлечено 349 представителей научно-исследовательских организаций", — сказал Шойгу.

Министр обратил внимание, что за последние три года доля современного оборудования в научно-исследовательских организациях возросла более чем в полтора раза.

"Успешно решались и социальные проблемы научных сотрудников. В рамках реализации майских указов президента Российской Федерации увеличена их заработная плата, которая сегодня в два раза превышает средний уровень оплаты труда по региону. Военнослужащим установлены дополнительные надбавки за ученую степень", — добавил Шойгу.