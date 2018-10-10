ЦНИИТОЧМАШ приступил к созданию образца новейшей самоходки для ВДВ "Лотос"

МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ, входит в Ростех) приступил к изготовлению опытного образца новейшего самоходного артиллерийского комплекса для ВДВ "Лотос", сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор института Альберт Баков.

"На сегодняшний день в АО "ЦНИИТОЧМАШ" ведутся работы по ряду перспективных проектов, разработанных в интересах Минобороны России. Один из них – проект "Лотос", который должен прийти на смену 120-мм самоходным артиллерийским орудиям ВДВ "Нона-С". Сейчас мы находимся на этапе изготовления первого опытного образца и проведения предварительных испытаний", — сказал Баков.

Ранее сообщалось, что ЦНИИТОЧМАШ ведет работу над проектом самоходного орудия для ВДВ "Зауралец-Д", который должен был сменить имеющийся на вооружении десантников артиллерийский комплекс "Нона-С". Однако позднее Минобороны РФ заменило проект "Зауральца" на усовершенствованный "Лотос". Как сообщали в ЦНИИТОЧМАШ, основные отличия "Лотоса" от "Зауральца" будут заключаться в новом орудии с большей дальностью стрельбы, а также внедрении новых боеприпасов для высокоточного огня.

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