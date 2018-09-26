Борисов рассказал, как создавали новейшее гиперзвуковое и лазерное оружие

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что российская промышленность работала над новейшим гиперзвуковым и лазерным оружием, в частности гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" и "Авангард" и боевым лазером "Пересвет", в закрытом режиме и на пике научно-технической мысли.

"Это (были) в основном молодые люди, которые работали в достаточно закрытом режиме, на пике научно-технической мысли, если можно так выразиться", — сказал он в ходе вручения премии имени Ревунова, ежегодно присуждаемой молодым инженерам в МГТУ имени Баумана.

Президент России Владимир Путин 1 марта 2018 года в послании к Федеральному собранию рассказал о новейших видах стратегического вооружения, в том числе гиперзвуковых комплексах "Кинжал", "Авангард", "Буревестник", боевом лазере "Пересвет", а также подводном беспилотнике с ядерной силовой установкой "Посейдон".

Позже министр обороны Сергей Шойгу заявил, что государственная программа вооружений до 2027 года и план деятельности Минобороны до 2020 года будут изменены в соответствии с задачами, поставленными президентом России по этому новейшему оружию.