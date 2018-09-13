Новое оружие России
Новейший подводный аппарат Шельф

В компании "Шельф" рассказали о разработках для защиты базы в Тартусе

© РИА Новости / Сергей Сафронов
(обновлено: 10:06 13.09.2018)
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Разработанные в России новейшие подводные автономные аппараты типа "Шельф" можно использовать для защиты морской акватории российской военно-морской базы в сирийском Тартусе, сообщил РИА Новости гендиректор одноименной компании Андрей Долженков.

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"Разработанные в РФ на основе импортозамещения подводные носители типа "Шельф" могут использоваться для проведения поисково-спасательных работ, обследования гидросооружений и подводных объектов, гидрологии и гидрографии, изучения морского дна и морской толщи, проведения разведки, решения специальных задач. Весь этот спектр задач актуален для обеспечения безопасности военно-морской базы в Тартусе", — сказал Долженков.

Он подчеркнул, что подводные носители могут решать задачи как индивидуально, так и целой группой. По словам Долженкова, в зависимости от задач подводный носитель может иметь разные габариты: от полутора метров до четырех. При этом применяется модульный принцип конструкции.

© РИА Новости / Сергей СафроновНовейший подводный аппарат "Шельф"
© РИА Новости / Сергей Сафронов
Новейший подводный аппарат "Шельф"

"Можно поставить гидролокатор, чтобы обследовать объекты на дне, можно поставить видеокамеру с системой освещения, можно сканировать дно при помощи гидроакустической аппаратуры. Можно подвесить манипуляторы. У нас есть резак в качестве манипулятора, который можно использовать на глубине до 1 тысячи метров. В базовой комплектации есть четыре модуля, но можно сделать и пять, и шесть модулей, и больше", — сказал генеральный директор.

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"Вопрос постановки оружия, которое можно использовать под водой, можно проработать, но пока такой задачи мы перед собой и перед нами не ставили. Поиск и обнаружение объектов и людей – этот вопрос проработан", — подчеркнул Долженков.

Он также сообщил, что носители рассчитаны на работу под водой на глубине до 300 метров. "Но на самом деле глубины могут исчисляться километрами", — отметил разработчик.

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