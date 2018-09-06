Россия начала предварительные испытания новейшего авиарадара А-100

ГЕЛЕНДЖИК, 6 сен — РИА Новости. Предварительные испытания бортового оборудования многофункционального авиационного комплекса радиолокационного дозора и наведения, разведки, оповещения и управления А-100 начались в России, сообщил РИА Новости в четверг представитель госкорпорации "Ростех".

"Работа проводится "Росэлектроникой" в соответствии с утвержденным план-графиком. На текущий момент завершена сборка изделия А-100: произведен монтаж бортовой специальной аппаратуры фюзеляжной части самолета и установлен антенный обтекатель с радиотехническим и радиолокационным оборудованием", — сказал представитель Ростеха.

По его словам, в рамках подготовки к проведению испытаний опытного образца А-100 проведены приемо-сдаточные испытания многофункционального бортового радиотехнического комплекса и начаты его предварительные испытания, проведены ресурсные, статические и частотные испытания комплекса А-100.

"В работах по этому направлению активно используется летающая лаборатория А-100ЛЛ. По программе предварительных испытаний изделия А-100 на ней выполнено более десяти полетов с первым комплектом бортовой специальной аппаратуры", — уточнил собеседник агентства.

Опытно-конструкторскую работу по созданию А-100 ведет АО "Концерн "Вега" (входит в состав АО "Росэлектроника" госкорпорации Ростех) в кооперации с рядом предприятий оборонно-промышленного комплекса страны и в соответствии с государственным контрактом с Минобороны РФ.