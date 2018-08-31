"Ил" прорабатывает заявки от иностранных заказчиков на поставку Ил-76МД-90А

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина прорабатывает заявки от ряда иностранных заказчиков на поставку нового тяжелого военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А, сообщил в пятницу главный конструктор объединенной дирекции программ Ил-76 Андрей Юрасов.

"Мы рассчитываем, что Ил-76МД-90А станет бестселлером рынка, так же, как в свое время его предшественник Ил-76, около 1000 единиц которого были поставлены в десятки стран мира. Уже сейчас мы прорабатываем заявки от ряда потенциальных заказчиков", — сказал он.

Тяжелый транспортный самолет Ил-76МД-90А предназначен для межрегиональной перевозки грузов. Так же Ил-76МД-90А может использоваться для перевозки больных и раненых и тушения площадных пожаров. Максимальная коммерческая нагрузка увеличена до 60 тонн. Максимальный взлетный вес самолета доведен до 210 тонн.