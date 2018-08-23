Разработчик рассказал о создании аналога украинского двигателя для Ми-26

КУБИНКА, 23 авг – РИА Новости. Украинский двигатель на самом тяжелом в мире серийном вертолете Ми-26 заменят российским аналогом ПД-12В, сообщил РИА Новости представитель Объединенной двигателестроительной корпорации.

"Работы продолжаются в соответствии с утвержденным планом. Успешно завершена большая работа по эскизному проектированию двигателя, в рамках которой определены его конструктивный облик и параметры. Начало предварительных испытаний вертолета с новым двигателем – 2023 год", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что ПД-12В обеспечит расширение условий базирования вертолета, снижение удельного расхода топлива, увеличение ресурса двигателя, а также возможность значительного форсирования мощности.

Сейчас на вертолетах Ми-26 установлены украинские двигатели Д-136 производства "Мотор Сич".