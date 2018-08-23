Госиспытания 30-мм снарядов нового поколения успешно завершились

КУБИНКА, 23 авг – РИА Новости. Малокалиберные боеприпасы калибра 30 мм нового поколения, применение которых позволит повысить боевые возможности и эффективность артиллерии, прошли госиспытания, сообщил РИА Новости генеральный директор концерна "Техмаш" Владимир Лепин.

"Техмаш успешно завершил государственные испытания боекомплекта 30-мм артиллерийских выстрелов нового поколения с полимерным ведущим устройством, разработанных на базе НПО "Прибор", — сказал Лепин.

Ранее гендиректор НПО "Прибор" Юрий Набоков сообщил, что применение 30-миллиметровых патронов с полимерным ведущим устройством позволяет значительно расширить боевые возможности малокалиберного артиллерийского вооружения и повысить эффективность его применения до двух раз.

По словам Набокова, в ходе работ над данными боеприпасами специалистам предприятия удалось создать материал, который позволяет стабилизировать и существенно улучшить характеристики снаряда.

"Более того, удалось сократить влияние ведущего пояска на канал ствола, чтобы не допустить потери баллистических характеристик выстрела. Полимерное ведущее устройство по сравнению с медным ведущим пояском обеспечивает увеличение живучести стволов, огневой производительности, снижения влияния огневой температуры", — добавил он.