Военные получат систему дистанционного минирования "Земледелие" в 2020 году

КУБИНКА, 22 авг – РИА Новости. Российская армия получит первую партию новейших инженерных систем дистанционного минирования (ИСДМ) "Земледелие" в 2020 году, заявил в интервью РИА Новости директор кластера "Вооружение" госкорпорации "Ростех" Сергей Абрамов.

"В настоящий момент ИСДМ "Земледелие" находится на этапе предварительных испытаний. Контрактация на изготовление и поставку первой серийной партии ИСДМ ожидается не ранее 2020 года", — сказал он.

Помимо комплекса вооружений, в состав системы дистанционного минирования, созданной на базе автомобиля КАМАЗ, входит автоматизированная метеостанция, определяющая погодные параметры на огневой позиции.

Машина производит залп в автоматическом режиме по расчетным точкам прицеливания, автоматически регистрирует район взрыва и передает информацию вышестоящему звену управления и транспортно-заряжающей машине.

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