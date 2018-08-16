В "Ильюшине" рассказали о производстве военно-транспортных Ил-76МД-90А

УЛЬЯНОВСК, 16 авг — РИА Новости. Авиационный комплекс "Ильюшин" ведет производство свыше 10 новейших военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А, сообщил на международном авиатранспортном форуме "МАТФ-2018" управляющий директор АО "Авиастар-СП" Василий Донцов.

"В настоящее время три транспортника уже успешно эксплуатируются, свыше 10 воздушных судов находятся в различной степени готовности в производстве", — приводятся его слова в сообщении пресс-службы компании "Ил", поступившем в РИА Новости.

Донцов подчеркнул, что "основная задача предприятия — выход на серийное производство транспортных Ил-76МД-90А.

"Авиастар-СП" входит в транспортный дивизион ОАК, который возглавляется компанией "Ил".