Легкий плавающий танк "Спрут-СДМ1" выйдет на мировой рынок

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Рособоронэкспорт (РОЭ) выводит на мировой рынок легкий плавающий танк "Спрут-СДМ1", им уже заинтересовались некоторые государства Юго-Восточной Азии, сообщил журналистам в четверг гендиректор РОЭ Александр Михеев.
"Это уникальный образец, который не имеет аналогов в мире. "Спрут-СДМ1" — единственная в своем классе легкая плавающая боевая машина, обладающая огневой мощью основного боевого танка. Он может десантироваться с корабля, работать днем и ночью на непроходимой для другой подобной техники местности. Рособоронэкспорт ожидает повышенное внимание к этому продукту со стороны стран со сложными географическими условиями, сочетающими наличие водных преград, болот и гор. В частности, большой интерес к "Спруту-СДМ1" уже проявляет ряд государств Юго-Восточной Азии", – приводит слова Михеева пресс-служба Рособоронэкспорта.
Он отметил, что помимо плавающего танка, который представят на форуме "Армия-2018", спецэкспортер ожидает интерес к плавающему бронетранспортеру БТ-3Ф и другой продвигаемой на международном рынке продукции.
"Спрут-СДМ1" предназначен для огневой поддержки подразделений, борьбы с бронированной техникой, уничтожения опорных пунктов и оборонительных сооружений противника, ведения войсковой разведки и боевого охранения.
Отмечается, что плавающий танк обладает высоким для машин данного класса уровнем защиты. Высокая проходимость достигается за счет малого веса. "Спрут-СДМ1" способен вести боевые действия в условиях высокогорья и жаркого тропического климата, вести стрельбу из пушки на плаву.