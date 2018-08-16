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Самоходная артиллерийская установка с противотанковой пушкой Спрут-СД во время демонстрационного показа военной техники на полигоне Алабино. Архивное фото

Легкий плавающий танк "Спрут-СДМ1" выйдет на мировой рынок

© РИА Новости / Евгений Биятов
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(обновлено: 15:33 16.08.2018)
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Рособоронэкспорт (РОЭ) выводит на мировой рынок легкий плавающий танк "Спрут-СДМ1", им уже заинтересовались некоторые государства Юго-Восточной Азии, сообщил журналистам в четверг гендиректор РОЭ Александр Михеев.

"Это уникальный образец, который не имеет аналогов в мире. "Спрут-СДМ1" — единственная в своем классе легкая плавающая боевая машина, обладающая огневой мощью основного боевого танка. Он может десантироваться с корабля, работать днем и ночью на непроходимой для другой подобной техники местности. Рособоронэкспорт ожидает повышенное внимание к этому продукту со стороны стран со сложными географическими условиями, сочетающими наличие водных преград, болот и гор. В частности, большой интерес к "Спруту-СДМ1" уже проявляет ряд государств Юго-Восточной Азии", – приводит слова Михеева пресс-служба Рособоронэкспорта.

Он отметил, что помимо плавающего танка, который представят на форуме "Армия-2018", спецэкспортер ожидает интерес к плавающему бронетранспортеру БТ-3Ф и другой продвигаемой на международном рынке продукции.

"Спрут-СДМ1" предназначен для огневой поддержки подразделений, борьбы с бронированной техникой, уничтожения опорных пунктов и оборонительных сооружений противника, ведения войсковой разведки и боевого охранения.

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Комплекс вооружения "Спрута" включает 125-миллиметровую пушку, 7,62-миллиметровую дистанционно управляемую пулеметную установку и 7,62-миллиметровый спаренный пулемет. Комплекс управляемого ракетного вооружения поражает бронированную технику на дальностях до пяти километров.

Отмечается, что плавающий танк обладает высоким для машин данного класса уровнем защиты. Высокая проходимость достигается за счет малого веса. "Спрут-СДМ1" способен вести боевые действия в условиях высокогорья и жаркого тропического климата, вести стрельбу из пушки на плаву.

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