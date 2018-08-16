На "Армии-2018" представят реактивный снаряд для "Торнадо-Г"

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Концерн "Техмаш" впервые представит многофункциональные снаряды для реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" на форуме "Армия-2018", сообщает пресс-служба концерна в четверг.

"На стенде "Техмаша" впервые будут показаны многофункциональные снаряды для реактивной системы "Торнадо-Г", — говорится в сообщении.

Как отметил гендиректор концерна Владимир Лепин, слова которого приводит пресс-служба, 122-миллиметровый снаряд предназначен для поражения открытой и укрытой живой силы, небронированной техники, командных пунктов и других целей. Он позволяет поражать цели за складками местности, обратными склонами, ущельями и в горах.

Всего концерн представит более 100 боеприпасов, среди которых реактивная противотанковая граната РПГ-30 с гранатометом одноразового применения и объёмно-детонирующая авиационная бомба ОДАБ-500 ПМВ. Танковые боеприпасы будут представлены 125-миллиметровым танковым выстрелом 3ВБМ17 с бронебойным подкалиберным снарядом для танков Т-72 и Т-90.

РСЗО "Торнадо-Г" принята на вооружение в 2014 году. Система зарекомендовала себя как высокоэффективное и надежное оружие, пришедшее на смену классическому "Граду".

Боевая машина оснащена автоматизированной системой управления наведением и огнем (АСУНО) и аппаратурой подготовки и пуска (АПП), что позволяет автоматизировать процесс подготовки, управления наведением пакета направляющих и самой стрельбой, осуществлять автономную топопривязку и ориентирование боевой машины на местности с отображением на электронной карте необходимой топографической обстановки, дистанционный ввод данных полетного задания во взрыватели и пуск вновь разработанных и штатных реактивных снарядов без выхода расчета из кабины боевой машины.

Пакет направляющих боевой машины "Торнадо-Г" состоит из сорока пусковых труб. Система была разработана в калибре 122-миллиметров, что позволяет использовать реактивные снаряды как "Торнадо-Г", так и системы "Град".

Форум "Армия-2018" пройдет с 21 по 26 августа 2018 года в парке "Патриот".