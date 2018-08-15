В Воронеже в ближайшие месяцы заложат первые серийные Ил-112В

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Первые два серийных легких военно-транспортных самолета Ил-112В будут заложены на воронежском авиазаводе в ближайшие 2-3 месяца, сообщает пресс-служба авиакомплекса "Ильюшин".

"Первые серийные самолеты будут заложены на воронежском авиазаводе в ближайшие 2-3 месяца", — сказали в пресс-службе "Ильюшина". Там добавили, что первый полет опытного образца запланирован на осень этого года.

Ранее первый полет перспективного транспортника неоднократно переносили вправо. Затягивание строительства первого опытного образца и его первого полета, как пояснили в "Ильюшине", имеет под собой несколько причин. "Это и неоднократные срывы сроков поставки комплектующих, и проблемы, возникающие из-за сборки опытного образца на серийном заводе", — сказали в компании.

Ранее в среду президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь сообщил, что производство партии Ил-112В начнется в этом году, а контракт на поставку этих военно-транспортных самолетов Воздушно-космическим силам будет подписан в 2019-м.

Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В предназначен для транспортировки и воздушного десантирования до 5 тонн легких образцов вооружения и военной техники, грузов и личного состава, а также широкой номенклатуры разнообразных грузов при коммерческой эксплуатации самолета. В перспективе Ил-112 заменит не только Ан-26, которого по транспортной эффективности превосходит в два раза, но и составит конкуренцию лучшим мировым транспортным самолетам такого класса.

В апреле текущего года занимавший тогда пост замминистра обороны Юрий Борисов сообщил журналистам, что Минобороны России намерено закупить более 100 легких транспортных самолетов Ил-112В.