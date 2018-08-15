Новое оружие России
Павильон компании Ростех. Архивное фото

Предприятия Ростеха покажут на "Армии-2018" более 450 разработок

© РИА Новости / Александр Гальперин
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В числе таких разработок - обновленная линейка ударных вертолетов, танки, боевые машины пехоты, зенитно-ракетные комплексы и снаряды к ним, новые виды стрелкового оружия, аппаратура связи, средства РЭБ и многое другое.

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Компании, входящие в контур госкорпорации "Ростех", покажут на международном военно-техническом форуме "Армия-2018" более 450 новых разработок, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Зенитный ракетный комплекс Сосна. Архивное фото
© АО "КБточмаш им. А. Э. Нудельмана"
На форуме "Армия-2018" состоится презентация новейшего ЗРК "Сосна"
"Госкорпорация "Ростех" представит более 450 образцов вооружений и разработок на форуме "Армия", который пройдет 21-26 августа в подмосковной Кубинке. В их числе — обновленная линейка ударных вертолетов, танки, боевые машины пехоты, зенитно-ракетные комплексы и снаряды к ним, новые виды стрелкового оружия, аппаратура связи, средства РЭБ и многое другое", — говорится в сообщении.

Как рассказал глава Ростеха Сергей Чемезов, слова которого привели в пресс-службе, международные мероприятия такого уровня — это сильный противовес санкциям. "В условиях, когда организаторы "Фарнборо" и других зарубежных выставок пытаются ограничить возможности продвижения российской военной продукции, мы приглашаем зарубежных гостей и открываем новые возможности сотрудничества. В рамках прошлогодней "Армии" были проведены встречи с делегациями из 50 стран, подписано более 30 контрактов и соглашений на общую сумму порядка 40 миллиардов рублей. В этом году мы снова планируем десятки встреч и ожидаем большой интерес к экспозиции Ростеха", — сказал Чемезов.

Международный военно-технический форум АРМИЯ. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Минпромторг покажет инновационные ткани и фурнитуру на форуме "Армия-2018"
В форуме примут участие холдинги "Высокоточные комплексы", "Калашников", "Уралвагонзавод", "Техмаш", ЦНИИточмаш. Самыми яркими новинками, которые они представят на форуме, станут первый серийный ЗРК "Сосна", легкий плавающий танк СПТП "Спрут-СДМ1", универсальная бронированная инженерная машина для подготовки путей движения и маневра войск, новый боевой модуль для модернизации БМП-1, а также новое стрелковое оружие и виды боеприпасов.

Также в форуме будут участвовать холдинги авиационного кластера: "Вертолеты России", Объединенная двигателестроительная корпорация, концерн "Радиоэлектронные технологии", "Технодинамика". В рамках экспозиции холдинги кластера представят обновленную линейку ударных вертолетов Ми-35П, Ми-35М и Ми-28НЭ, а также тяжелый военно-транспортный вертолет Ми-26Т2В. "Технодинамика" покажет уникальные разработки, реализованные в рамках концепции "более электрического самолета". В частности, холдинг продемонстрирует перспективные системы перемещения закрылков, спроектированные на базе электропривода, а также не имеющие аналогов генераторы и блоки регулирования, защиты и управления.

Кроме того, покажут свои разработки и производители электронной продукции: "Росэлектроника", "Швабе", концерн "Автоматика". Впервые для широкой общественности будут представлены новые тепловизионные и панкратические прицелы и другие оптические разработки. Также на форуме будет экспонироваться широкий спектр средств связи и криптографической защиты.

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