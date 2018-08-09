Рособоронэкспорт ожидает интерес заказчиков к Бук-М3 на Армии-2018

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Специалисты Рособоронэкспорта прогнозируют высокий интерес к комплексу ПВО "Викинг" (экспортной версии Зенитно-ракетного комплекса средней дальности Бук-М3), заявил журналистам в четверг гендиректор компании Александр Михеев.

"На этой площадке (форум Армия-2018 – ред) мы ожидаем большое внимание со стороны наших иностранных гостей и к другим новинкам ПВО, продвигаемым компанией, – ЗРК "Викинг" и боевой машине отделения ПЗРК (переносного зенитно-ракетного комплекса) "Гибка-С", – сказал он.

Форум "Армия-2018" пройдет с 21 по 26 августа в выставочном центре "Патриот" в подмосковной Кубинке.