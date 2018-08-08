Проект "Штурм" может роботизировать любую бронетехнику, заявил эксперт

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Научно-исследовательская работа "Штурм" является проектом по созданию системы роботизации бронетехники, речь идёт не только о танке Т-72Б3, а о любой бронемашине в принципе, заявил РИА Новости в среду член экспертного совета коллегии ВПК РФ Виктор Мураховский.

РБК ранее написал, что Уралвагонзавод создает робототехнический комплекс на шасси танка Т-72Б3, получивший название "Штурм".

Между тем, в попавшем в открытый доступ докладе третьего Центрального научно-исследовательского института Минобороны РФ написано, что проект "Штурм" — это разработка автоматизированной системы робототехнических комплексов вооружения и военной техники, обеспечивающая их скоординированное использование при выполнении задач подразделениями сухопутных войск.

"Речь идёт о создании системы роботизации танка, а какое уже у него будет шасси – это совсем другой вопрос. Просто танков Т-72 в своё время была сделано очень много и их достаточно дешево можно роботизировать", — сказал Мураховский.

Эксперт пояснил, что проект роботизации предполагает создание системы управления движением и системы управления огнём, которые каналом связи соединяются с машиной управления.