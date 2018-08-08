Новый водолазный миноискатель для военных разработают до конца 2020 года

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Минобороны РФ заказало проведение опытно-конструкторских работ по разработке нового водолазного переносного миноискателя (шифр "Бабочка-В2"), соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Согласно опубликованным данным, начальная (максимальная) стоимость контракта составляет почти 32,5 миллиона рублей, а срок завершения работ 10 ноября 2020 года.

Тактико-технические характеристики миноискателя не приводятся, так как конкурс проходит на закрытой основе.

Переносной водолазный миноискатель предназначен для поиска установленных на дне водоема противотанковых и противодесантных мин, корпуса которых выполнены из металла.