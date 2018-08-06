Разработчик "Арматы" ответил на американскую статью о "секретном оружии"

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Танк Т-14 "Армата" является последним словом в мире бронетехники и на сегодняшний день многочисленные технические решения, заложенные в данной машине, не имеют аналогов, заявили РИА Новости в пресс-службе компании разработчика "Арматы" — научно-производственной корпорации "Уралвагонзавод".

Так в УВЗ прокомментировали публикацию американского журнала National Interest, написавшем в понедельник о "секретном оружии Т-14 — комплексе активной защиты "Афганит", дополненном "инновациями и невиданными ранее схемами".

"Танк "Армата" является уникальной боевой машиной и примененные в нем технические решения сегодня не имеют прямых аналогов", — сказали в "Уралвагонзаводе".

ПРИЧИНА ШУМИХИ

Комментируя данную статью, российский военный эксперт Алексей Леонков отметил, что этот материал является частью информационной кампании, которая сегодня разворачивается в западных странах с целью обосновать их руководству необходимость выделить деньги на разработку аналогов "Арматы", что потребует значительных бюджетных расходов.

"Сейчас вокруг "Арматы" снова поднялся шум, как в российской, так и в зарубежной прессе. На Западе активно обсуждается вопрос: нужен ли вообще танк нового поколения, ведь есть "Леопарды", "Абрамсы" и их модификации. На новые разработки нужны деньги и, чтобы их получить, оружейное лобби западных стран запугивает тех, кто эти деньги выделяет. "Армата" отлично подходит для данных целей", — сказал собеседник агентства.

НОВЕЙШИЙ РОССИЙСКИЙ ТАНК

В Минобороны главными боевыми характеристиками "Арматы" называют высокую степень пассивной и активной броневой защиты, по уровню которой танк превосходит любые другие виды бронетехники, высокую подвижность и проходимость, а также огневую мощь.

В "Армате" применена инновационная компоновочная схема с раздельным размещением экипажа в бронированной капсуле, боекомплекта и топлива, а также с вынесенным дистанционно-управляемым вооружением. Это позволяет значительно повысить защищенность и живучесть танка на поле боя. Танк вооружен 125-миллиметровой пушкой нового поколения с цифровой системой управления огнем.

Рабочие места членов экипажа "Арматы" оснащены видеосмотровыми устройствами с сенсорным управлением. Заметность машины в тепловом и радиолокационном спектрах наблюдения снижена за счет использования стелс-технологий.

Впервые "Армату" представили в 2015 году на параде Победы 9 мая в Москве, в этом году она будет открыта для публичной демонстрации в ходе форума "Армия-2018".