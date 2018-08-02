На "Армии-2018" впервые покажут багги-разведчик "Эскадрон" для ВДВ

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Новый автомобиль-багги "Эскадрон", которым в перспективе могут оснащаться разведчики Воздушно-десантных войск России, впервые представят на форуме "Армия-2018", заявил в четверг РИА Новости командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков.

К основным преимуществам "Эскадрона" генерал отнес легкость, маневренность и бесшумность.

"В ходе военно-технического форума "Армия-2018" будет представлен автомобиль-багги "Эскадрон", пока это инициативная разработка одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса, при этом ВДВ проявляют к ней активный интерес", — сказал он.

Сердюков пояснил, что ВДВ рассматривает возможность закупок этих багги для разведывательных подразделений "крылатой пехоты".

Международный форум "Армия-2018" пройдет 21-26 августа в подмосковной Кубинке.