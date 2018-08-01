На форуме "Армия-2018" представят "батарейку" для военной экипировки

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Корпорация "ВНИИЭМ" представит на форуме "Армия-2018" источник электропитания боевой экипировки военнослужащего, следует из материалов, размещенных на сайте госзакупок.

В документе приведены размеры и масса изделий, но никакие подробности об использовании комплекта не уточняются.

Помимо "батарейки" для боевой экипировки предприятие представит различные литий-ионные батареи, пусковые устройства, а также макеты трех спутников: "Ломоносов", "Метеор-М" №3 и "Канопус-В".

В пресс-службе ВНИИЭМ не смогли прокомментировать РИА Новости, для какой именно экипировки предназначен источник питания, и пояснили, что пока нет четкого решения о том, какие изделия будут выставлены на форуме. Представленная на госзакупках информация касается только того, что предприятие планирует демонстрировать на "Армии".

В то же время российские войска сейчас использую комплект боевой экипировки второго поколения "Ратник". Он объединяет современное стрелковое вооружение, эффективные комплекты защиты, средства разведки и связи — около десяти различных подсистем. "Ратник" предназначен для действий в различных климатических условиях в любое время суток.

Серийные поставки в Вооруженные силы РФ экипировки солдата будущего второго поколения "Ратник" начались в 2017 году. В настоящее время идет научно-исследовательская работа по разработке боевой экипировки третьего поколения ("Ратник-3"). В ее составе будет шлем с интегрированной системой управления, боевой экзоскелет, противоминная обувь и другие элементы.

Недавно сообщалось об испытаниях парашютной системы Д-14, созданной для "Ратника". Она должна пойти в серийное производство в 2019 году.

Форум "Армия-2018" пройдет с 21 по 26 августа в выставочном центре "Патриот" в подмосковной Кубинке.