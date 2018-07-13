Командующий ВДВ высоко оценил БТР-МДМ после успеха на учениях

РЯЗАНЬ, 13 июл — РИА Новости. Успешная демонстрация десантирования БТР-МДМ на учениях под Рязанью говорит о том, что на вооружение в Воздушно-десантных войск поступили полноценные боевые машины, заявил журналистам командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков.

В совместных полковых тактических учениях ВДВ и Военно-транспортной авиации (ВТА) под Рязанью принимают участие более 2,5 тысяч военных и свыше 200 бронемашин. Экипаж БТР-МДМ десантировался на парашютно-бесплатформенной системе "Бахча-У-ПДС", созданной для десантирования из военно-транспортных самолетов боевых машин с экипажами внутри и уже прошедшей государственные испытания.

"Экипаж десантировался с высоты 1 тысяча 800 метров на скорости 10 метров в секунду внутри БТР-МДМ, который весит 14 тонн, впервые. Благодаря мужеству испытателей можно сказать, что на вооружение поступили полноценные боевые машины", — заявил Сердюков.

На время учений парашютный десантный полк усилили двумя дивизионами минометных установок 2С-9 "Нона", гаубичной батареей Д-30, зенитно-ракетной батареей "Стрела-10М" и переносным зенитно-ракетным комплексом "Верба". Также в них участвуют взвод радиоэлектронного контроля и расчеты беспилотников "Орлан-10" и "Элерон". В качестве авиационной составляющей привлечены самолеты Ан-124 "Руслан", Ан-22, Ил-76 и Ан-26.

Учения начались 9 июля и продлятся до 13 июля. Общее руководство маневрами осуществляет командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков.

БТР-МДМ — российский десантируемый бронетранспортер, созданный на Волгоградском тракторном заводе. Машина обладает массой в 13,2 тонны и вооружена двумя пулеметами. Экипаж состоит из двух человек, а число десантируемых достигает 13 человек. БТР-МДМ предназначен для перевозки личного состава (десанта), боеприпасов, запасных частей, ГСМ в подразделениях ВДВ и морской пехоты.