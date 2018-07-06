"Армата" в 2018 года получит новейшую оптическую систему

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Перспективный российский танк "Армата" в 2018 году получит новейшую оптико-электронную систему, которая позволит экипажу бронемашины обнаруживать, идентифицировать и сопровождать цели, заявил в интервью РИА Новости первый заместитель гендиректора предприятия-разработчика данных комплексов – холдинга "Швабе" Сергей Попов.
"Мы разрабатываем перспективные комплексы для бронетанковой техники, в частности для танка "Армата". Они работают по несколько иному принципу, чем их предшественники – позволяют одновременно и командиру и наводчику не только вести наблюдение за целью, но и обнаруживать их, идентифицировать и сопровождать. Разработки и исследования по этому проекту практически завершены и в этом году мы перейдём к серийному производству", — сказал он.
Попов подчеркнул, что данный комплекс будет работать на элементной базе исключительно российского производства.
Главными боевыми характеристиками "Арматы" Минобороны РФ называет высокую степень пассивной и активной броневой защиты, по уровню которой танк превосходит любые другие виды бронетехники, высокую подвижность и проходимость, а также огневую мощь.
Холдинг "Швабе" (входит в госкорпорацию "Ростех") специализируется на производстве оптико-электронной, лазерной и медицинской техники. В состав "Швабе" входят более 60 организаций, в том числе научно-исследовательские институты, конструкторские бюро, научно-производственные объединения.