МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Деньги, сэкономленные от производства новейших истребителей Су-57, следует направить на разработку беспилотных боевых самолетов следующего, шестого поколения, заявил РИА Новости в среду член экспертного совета Госдумы по авиационной промышленности Владимир Гутенев.

Так он прокомментировал слова вице-премьера РФ Юрий Борисова, ранее заявившего, что истребитель пятого поколения Су-57 не будет массово производиться в текущей госпрограмме вооружений 2018-2027 годов. Всего в указанный период ВКС РФ планирует получить 12 таких самолетов.

"Для нас является очень важным заявление Юрия Ивановича — сэкономленные бюджетные средства из-за отсутствия массовой серии Су-57 нужно направить на разработку так называемых БУИКов – беспилотных ударных интеллектуальных комплексов. Эти беспилотники в перспективе станут истребителями уже шестого поколения", — сказал Гутенев.

По его словам, высвободившиеся деньги также следует вложить в модернизацию, рост производства и поддержание в рабочем состоянии уже стоящих на вооружении ВКС России самолетов Су-35 и Су-34, которые обладают "выдающимися тактико-техническими характеристиками" и значительно дешевле Су-57.

Су-57 — российский многоцелевой истребитель пятого поколения, разрабатываемый ОКБ Сухого. Он предназначен для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, поражения наземных, надводных целей противника с преодолением систем ПВО противника, осуществления мониторинга воздушного пространства на больших удалениях от места базирования, разрушения системы управления действиями авиации противника.

Первый полет самолета состоялся в начале 2010 года в Комсомольске-на-Амуре. Как сообщал глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь, первая серийная партия из 12 машин должна быть поставлена ВКС России в 2019 году.