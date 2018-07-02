Борисов подтвердил сроки поставок истребителей Су-57 в ВКС

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Испытания российского истребителя пятого поколения Су-57 идут по плану, в 2018 году будут заключены контракты на первые две машины, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"Испытания идут в соответствии с планами. Никаких срывов нет. В этом году будет законтрактовано два самолета для опытной партии. Вообще у нас в планах ГПВ — 12 самолетов. Две эскадрильи", — сказал он в эфире телеканала " Россия 24 ".

Су-57 — российский многоцелевой истребитель пятого поколения, разрабатываемый ОКБ Сухого. Он предназначен для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, поражения наземных, надводных целей противника с преодолением систем ПВО противника, осуществления мониторинга воздушного пространства на больших удалениях от места базирования, разрушения системы управления действиями авиации противника.

Первый полет самолета состоялся в начале 2010 года в Комсомольске-на-Амуре. Как сообщал глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь, первая серийная партия из 12 машин должна быть поставлена ВКС России в 2019 году.