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Вертолет Ка-62. Архивное фото

Перспективный Ка-62 получил усиленный рулевой винт и оперение

© РИА Новости / Пресс-служба Вертолеты России
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(обновлено: 16:30 29.06.2018)
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Инженеры доработали вертолет Ка-62 к летным испытаниям: машина получила усиленный рулевой винт и оперение, сообщает в пятницу холдинг "Вертолеты России".

Разрабатываемый вертолет Ка-62. Архивное фото
© Фото : предоставлено пресс-службой холдинга «Вертолеты России»
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Испытания первого опытного Ка-62 начались в мае прошлого года. Гендиректор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский рассказывал РИА Новости, что второй и третий вертолеты начнут тестировать в декабре 2017-го и начале 2018-го, соответственно.

"Специалисты ААК "Прогресс" готовят первый летный образец многоцелевого вертолета Ка-62 к предварительным летным испытаниям. На машине доработаны и усилены конструкции корпуса рулевого винта и хвостового оперения, а также установлена трансмиссия типовой конструкции. Провести этап предварительных испытаний и начать сертификацию Ка-62 планируется до конца 2018 года", — говорится в релизе.

В июле на первом вертолете будут проведены виброчастотные испытания, которые позволят увидеть эффективность внедренных изменений. По результатам испытаний, при необходимости могут быть произведены доработки рулевого винта и хвостового оперения на всех трех летных экземплярах.

Второй летный образец Ка-62 сейчас находится в цехе контрольных испытаний и электрических систем. Здесь проверят его бортовые системы в условиях компьютерной имитации полета и последующая доводка. Вскоре за ним последует и третий летный образец.

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© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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"Повышенный интерес к Ка-62 заставляет нас максимально критически оценить эксплуатационные характеристики каждого элемента этого вертолета. В соответствии с утвержденным холдингом "Вертолеты России" планом, предприятие должно провести сертификацию вертолета в 2018-2019 годах и начать серийное производство", — приводит пресс-служба слова управляющего директора ААК Юрия Денисенко.

Ка-62 предназначен для перевозки пассажиров, офшорных работ, экстренной медицинской помощи, воздушных работ и наблюдения, транспортировки грузов внутри кабины и на внешней подвеске, патрулирования и экологического мониторинга. Благодаря большой высоте практического потолка и высокой тяговооруженности двигателей Ка-62 также может осуществлять поисково-спасательные и эвакуационные работы в горных районах.

Особенностью вертолета Ка-62 разработчики называют применение в конструкции полимерных композиционных материалов — стеклопластиков, углепластиков, органопластиков, а также высокопрочных современных алюминиевых, титановых сплавов и стали. Объем конструкций из таких материалов на вертолете доведен до 60% по массе.

Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Ар Славински
Кто-то мне наш КА напоминает Хьюи.
15:46
29.06.2018
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