Саперы получат новый комплект разминирования в этом году

МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Новый комплект разминирования ОВР-2-02 для оснащения сапёров, проделывающих проходы в минных полях, планируется принять на вооружение до конца года, сообщает Минобороны России.
Как уточнили в ведомстве, ОВР-2-02 разработан с учетом опыта применения комплекта ОВР-2-01. В его состав включили костюм с улучшенными защитными характеристиками, систему аудио-видеосвязи, систему охлаждения, средства защиты органов слуха, нож сапера, саперную лопатку, немагнитный щуп, фонари и знаки обозначения прохода. Кроме того, в состав комплекта входят шесть костюмов боевой защитной экипировки "Рейд-Л-Тактический" 2 класса защиты. Масса одного костюма составляет 15 килограммов.
"В локальных вооруженных конфликтах основной задачей инженерного обеспечения стала разведка и разминирование дорог и очистка местности от взрывоопасных предметов, выполняемая подразделениями инженерных войск с помощью комплектов разминирования", – уточнили в министерстве.