Саперы получат новый комплект разминирования в этом году

МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Новый комплект разминирования ОВР-2-02 для оснащения сапёров, проделывающих проходы в минных полях, планируется принять на вооружение до конца года, сообщает Минобороны России.

"В инженерных войсках Вооруженных сил планируется к принятию на снабжение в этом году общевойсковой комплект разминирования ОВР-2-02. Он предназначен для оснащения групп разминирования инженерных подразделений, выполняющих задачи по проделыванию проходов в минных полях и разминированию местности", – говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, ОВР-2-02 разработан с учетом опыта применения комплекта ОВР-2-01. В его состав включили костюм с улучшенными защитными характеристиками, систему аудио-видеосвязи, систему охлаждения, средства защиты органов слуха, нож сапера, саперную лопатку, немагнитный щуп, фонари и знаки обозначения прохода. Кроме того, в состав комплекта входят шесть костюмов боевой защитной экипировки "Рейд-Л-Тактический" 2 класса защиты. Масса одного костюма составляет 15 килограммов.

Кроме того, в 2018 году в инженерные войска поступит на снабжение многофункциональная саперная лопатка МСЛ. Конструкция лопатки включает в себя лезвие, топор, пилу по дереву, металлический щуп и гладкую ручку из полимерных материалов. Щуп предназначен для поиска взрывоопасных предметов на глубине до 15 сантиметров.

"В локальных вооруженных конфликтах основной задачей инженерного обеспечения стала разведка и разминирование дорог и очистка местности от взрывоопасных предметов, выполняемая подразделениями инженерных войск с помощью комплектов разминирования", – уточнили в министерстве.