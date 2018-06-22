МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Центральный научно-исследовательский институт "Буревестник" (входит в "Ростех" в составе группы "Уралвагонзавод") проводит испытания многофункционального снаряда для новейшего самоходного зенитно-ракетного комплекса "Деривация-ПВО", сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия.

"Создается унифицированная система, способная бороться с воздушными и наземными целями. Она позволит использовать новые многофункциональные типы боеприпасов. Калибр снаряда составляет 57 миллиметров и является уникальным для российской армии", — отмечает пресс-служба.

Уникальность калибра заключается в том, что он находится посредине линейки существующих калибров и повышает бронепробиваемость снаряда. Кроме того, на его базе возможно создание боеприпасов для зенитно-ракетного комплекса с различными свойствами — бронебойных, фугасных и осколочных.

Ранее гендиректор ЦНИИ "Буревестник" Георгий Закаменных сообщил, что первый опытный образец ЗАК-57 "Деривация-ПВО" приступил к предварительным испытаниям.

Эксперты отмечают, что по эффективности ЗАК-57 мало отличается от зенитно-ракетного комплекса, но его производство и эксплуатация, как считается, будут существенно дешевле. Также эксперты полагают, что новый комплекс будет, вероятно, создаваться на базе универсальной платформы "Армата". Предприятие ядерного оружейного комплекса "Росатома" — производственное объединение "Старт" имени Проценко — уже осваивает производство снарядов для этих комплексов.