МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Центральный научно-исследовательский институт "Буревестник" (входит в "Ростех" в составе группы "Уралвагонзавод") проводит испытания многофункционального снаряда для новейшего самоходного зенитно-ракетного комплекса "Деривация-ПВО", сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия.
Уникальность калибра заключается в том, что он находится посредине линейки существующих калибров и повышает бронепробиваемость снаряда. Кроме того, на его базе возможно создание боеприпасов для зенитно-ракетного комплекса с различными свойствами — бронебойных, фугасных и осколочных.
Ранее гендиректор ЦНИИ "Буревестник" Георгий Закаменных сообщил, что первый опытный образец ЗАК-57 "Деривация-ПВО" приступил к предварительным испытаниям.