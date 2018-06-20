"Туполев" передал Минобороны второй самолет Ту-214

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Компания "Туполев" (входит в "Объединенную авиастроительную корпорацию", ОАК), передала Минобороны РФ Ту-214 в специальной модификации, сообщает ОАК в среду.

"Компания "Туполев"… передала в эксплуатацию очередной Ту-214 в специальной модификации. Ту-214 ПУ-СБУС выпущен в рамках контракта с министерством обороны РФ казанским филиалом ПАО "Туполев". После ознакомительного полета, выполненного экипажем эксплуатирующей организации, самолет осуществил перелет к месту базирования", — говорится в сообщении.

Первый Ту-214 ПУ-СБУС был передан в эксплуатацию 26 марта, напоминает корпорация. Всего на казанском филиале "Туполева" построено 30 самолетов Ту-214 различных модификаций.

"Специализируясь на проектировании и изготовлении самолетов дальней авиации, "Туполев" также производит самолеты на базе Ту-214 в специальном оснащении для государственных нужд. Все комплектующие в составе этих самолетов — отечественного производства, что отвечает основному требованию государственных заказчиков. Портфель предварительных заказов на Ту-214 различных модификаций сформирован до 2026 года", — отметил гендиректор "Туполева" Александр Конюхов.

Ту-214 — магистральный узкофюзеляжный двухдвигательный самолет, отличается топливной экономичностью и высоким уровнем комфорта. Основное назначение специальной модификации Ту-214 ПУ-СБУС — обеспечение дополнительных каналов связи абонентам.