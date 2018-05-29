Исследование крылатых ракет "Томагавк" могут послужить модернизации РЭБ

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Данные исследования американских крылатых ракет "Томагавк" послужат модернизации российских комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ), считает бывший заместитель главкома ВВС РФ генерал-полковник, депутат Госдумы Николай Антошкин.

Как ранее заявил РИА Новости советник первого заместителя гендиректора концерна Радиоэлектронные технологии (КРЭТ) Владимир Михеев, новые российские комплексы РЭБ будут созданы с учетом информации, полученной при исследовании американских крылатых ракет "Томагавк", которые были вывезены в РФ после массированного удара стран западной коалиции по Сирии.

"Это частоты, профиль. Самое главное, знать систему эту, а все это – какие частоты, сигналы… Это уже другой вопрос. Это для всех — и для них, и для нас – это одно и то же в принципе, когда узнают подход, быстро решается проблема", — сказал Антошкин РИА Новости.

США, Британия и Франция утром 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. Впоследствии сирийские военнослужащие нашли два неразорвавшихся "Томагавка" и передали их России.