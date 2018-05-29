На "Армии-2018" продемонстрируют комплексы радиостанций шестого поколения

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Комплексы радиостанций шестого поколения будут продемонстрированы на форуме "Армия-2018", сообщил журналистам начальник Главного управления Связи Вооруженных Сил Российской Федерации (ГУС ВС РФ) генерал-полковник Халил Арсланов.

"В качестве новинок на Форуме будут продемонстрированы комплексы радиостанций 6-го поколения, программно-аппаратный комплекс для построения интеллектуальных самонастраивающихся узлов связи, универсальную автоматизированную зарядную станцию централизованного заряда всех существующих типов аккумуляторных батарей средств связи в полевых условиях и многое, многое другое", — сказал он.

Как отметил Халилов, в этом году мероприятия ГУС ВС РФ на Форуме будут приурочены к 100-летию образования войск связи России. На форуме ГУС ВС РФ вместе с Главным конструктором системы связи Вооруженных Сил, руководителями ведущих предприятий отрасли и ведущими военно-историческими музеями планируется наглядно показать этапы создания и совершенствования средств и комплексов связи, прошедший за 100-лет существования войск связи, а также заслушать руководителей и специалистов ведущих предприятий по основным направлениям их дальнейшего развития.

По словам Арсланова, мероприятия ГУС ВС РФ и подчинённых воинских частей на форуме будут иметь не только научно-техническую и военно-историческую направленность.

"Мы планируем основной упор сделать на проведение тематических брифингов руководителей ведущих предприятий с представителями заинтересованных органов военного управления и экспертного сообщества. В организации и проведении демонстрационных и научно-деловых мероприятий активное участие примут специалисты, ученые и исследователи из ФГБУ "16 ЦНИИИ" Минобороны России, Военной академии связи имени "Маршала Советского Союза С.М.Буденного", научной роты, IT-школы при ВАС и 14 Главного центра связи Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. Мероприятия планируется провести в павильонах и открытых площадках Конгрессно-выставочного центра "Патриот" и на городке "Военных связистов", — сказал Арсланов.

Он сообщил, что планируется развернуть экспозицию "Военная связь" с привлечением ведущих научных организаций Минобороны России, предприятий промышленности, вузов и научных центров Российской Федерации. Экспозиция будет отражать современные и перспективные направления развития отрасли связи. Тут же будут развернуты площадки для проведения тематических дискуссий, в рамках которых представители предприятий промышленности доведут перспективы дальнейшего совершенствования выставленных на экспозиции образцов. Исходя из существующей военно-политической обстановки, основной акцент будет сделан на полный цикл разработки аппаратных и программных изделий и комплектующих отечественного производства. Представители ОПК представят свои новые разработки, необходимые для создания подвижных узлов связи, систем контроля и мониторинга текущей обстановки, интеграции и управления сетями связи, в том числе для применения в индивидуальной экипировке военнослужащих.

"На выставке можно будет увидеть современные и перспективные образцы средств радиосвязи, спутниковой связи, средства и комплексы представления услуг связи, средства электроэнергетического обеспечения войск связи и многое другое. Приглашаем всех посетителей и участников форума "Армия-2018" посетить выставочные объекты ГУС ВС РФ и принять участие в научно-деловой программе", — добавил Арсланов.