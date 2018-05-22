Для инженерных войск разработают экзоскелет и взрывозащитную обувь

КУБИНКА (Московская область), 22 мая — РИА Новости. Пассивный экзоскелет разрабатывается в интересах инженерных войск России, сообщил начальник инженерных войск ВС РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий.
Также идет работа над созданием новой установки получения воды из снега и льда, водолазного миноискателя МИВ-2, индивидуального и группового источника электроэнергии.
"Непрерывная работа по разработке и созданию новых средств инженерного вооружения, отвечающих современным требованиям, продолжается по всем направлениям", — подчеркнул Ставицкий.