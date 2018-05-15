Первый полет Ми-26 с новыми двигателями ожидается после 2022 года

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Первый полет транспортного вертолета Ми-26 с новой двигательной установкой планируется после 2022 года, сообщил на пресс-конференции генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

"Перспективные работы — это, конечно, замена силовой установки. Ожидаем, что после 2022-23 года мы сможем приступить к сертификационным полетам и испытаниям", — сказал он.

Кроме того, по его словам, "Вертолеты России" уже поставили Алжиру модернизированные военно-транспортные вертолеты Ми-26.

Вертолеты Ми-26 применяются для транспортировки техники, крупногабаритных грузов, перевозки подразделений десантников, а также пожаротушения. На экспорт поставляются гражданский вариант Ми-26Т2 и специально созданный для рынка КНР Ми-26ТС.