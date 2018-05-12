МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Обозреватель журнала The National Interest Закари Кек назвал Су-35 самым передовым российским истребителем.

Эксперт отмечает, что ранее самолеты поступили на вооружение Народно-освободительной армии Китая. По контракту Россия поставит китайским партнерам 24 истребителя к 2019 году. НОАК уже получила 14 Су-35, один из самолетов применялся на учениях в Южно-Китайском море.

По мнению аналитика, российский истребитель способен изменить расстановку сил в регионе, где у Китая и азиатских партнеров США есть ряд разногласий по морским границам и зонам ответственности. Для Пекина важны скоростные качества Су-35 и маневренность самолета: он быстрее американского F-35 и способен атаковать под различными углами.

Кроме того, в прошлом военным было трудно обеспечить полноценное патрулирование вод обширного (более 3 миллионов квадратных километров. — Прим. ред.) Южно-Китайского моря, а дальность полета Су-35 может помочь Пекину решить эту проблему, добавляет Кек.

Су-35 — многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++ с двигателями с управляемым вектором тяги. В нем использованы технологии пятого поколения, обеспечивающие превосходство над истребителями аналогичного класса.