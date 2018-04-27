МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Российский военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко предположил в разговоре с РИА Новости, что когда президент Владимир Путин говорил о "мощнейшей, самой современной в мире боевой ударной системе", он мог иметь в виду авиационный комплекс "Кинжал", ядерную энергоустановку для подводного беспилотника или крылатой ракеты неограниченной дальности.

Накануне Путин на заседании Союза ректоров заявил о том, что "мощнейшую, самую современную в мире боевую ударную систему" создал российский коллектив молодых специалистов всего за семь лет.

Коротченко пояснил, что разработчики оружия не раскрывают названий в связи с "закрытостью темы".

"Не исключаю, что это мог быть "Кинжал", это, возможно, были и проекты ядерных энергоустановок для подводного беспилотника и крылатой ракеты неограниченной дальности полета. Но это всего лишь предположение, потому что информация точная закрыта", — сказал эксперт.

При этом, по его словам, основной посыл президента России заключался в том, что молодые коллективы разработчиков предприятий и КБ российского ОПК способны при соответствующей поддержке реализовать военно-технические проекты любой сложности, в том числе и связанные с созданием новых видов и типов оружия.

"Прорыв у нас может быть в гиперзвуке, новых конструкционных материалах, новых металлах, точнее, новых жаропрочных сплавах, новых двигательных установках, основанных на инновационных принципах, то есть это тянет за собой и фундаментальную науку, и прикладную науку. На их стыке рождаются абсолютно уникальные вещи, способные обеспечить безопасность России и с точки зрения соответствующих вооружений на протяжении всего XXI века", — добавил Коротченко.

Он считает, что помочь в этом могут созданные в рамках вертикально-интегрированных оборонных холдингов технополисы. "На базе таких технополисов можно будет организовывать подобного рода исследования, которые будут конвертироваться в практические разработки оборонного класса стратегической важности", — отметил эксперт.