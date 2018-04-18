ВКС уже получили 20 новых самолетов и 30 вертолетов в 2018 году

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Воздушно-космические силы России получили в первом квартале 2018 года 20 новых самолётов и 30 вертолётов, заявил заместитель министра обороны России Юрий Борисов.

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"В интересах Воздушно-космических сил поставлено 20 новых и четыре отремонтированных самолета, 30 новых и три прошедших ремонт вертолета, три радиолокационные станции, более четырех тысяч авиационных бомб", — сказал Борисов на едином дне приёмки военной продукции.

В частности, Новосибирским авиационным заводом в феврале поставлены досрочно два истребителя-бомбардировщика Су-34, еще два самолета изготовлены, прошли все виды испытаний и готовы к передаче в войска, добавил Борисов.

Кроме того, Минобороны приняло изготовленные на Иркутском авиационном заводе четыре двухместных истребителя Су-30СМ и семь военно-транспортных вертолетов Ми-8АМТШ, произведённых Улан-Удэнским авиационным заводом, отметил замминистра.