Разработчик рассказал об уникальных возможностях новой ракеты "Бронебойщик"

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Новейшая авиационная ракета С-8 ОФП "Бронебойщик" может пробивать преграды, стоящие перед целями, без вреда для оболочки, заявил в интервью "Российской газете" гендиректор концерна "Техмаш" Владимир Лепин.

"Особенность С-8 ОФП в том, что ракета, в зависимости от настроек взрывателя, может взрываться перед преградой, при ударе в преграду и за преградой, пробив ее и не разрушившись. Таких ракет у нас еще не было", — пояснил он.

"Бронебойщик", по словам Лепина, предназначен для установки на штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8. Предполагается, что он придет на смену неуправляемой ракете С-8 калибра 80 миллиметров.

Ранее сообщалось, что С-8 ОФП заинтересовались индийские вооруженные силы. Впервые ракета была представлена на выставке "Дефэкспо-2014" в Нью-Дели.