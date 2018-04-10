Техоблик палубного вертолета "Минога" представят ВМФ в 2019 году

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Холдинг "Вертолеты России" в первом квартале 2019 года представит Минобороны РФ результаты разработки эскизно-технического проекта перспективного палубного вертолета "Минога", заявил РИА Новости гендиректор компании Андрей Богинский.

"Мы работаем в рамках контракта с министерством обороны. В следующем году, в первом квартале, мы должны предоставить результаты эскизно-технического проекта", — сказал Богинский, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее замгендиректора холдинга "Вертолеты России" Андрей Шибитов сообщал журналистам, что в интересах ВМФ ведется разработка нового палубного вертолета на смену Ка-27.

По его словам, разработка перспективного корабельного вертолета для ВМФ ставит перед "Камовым" новые задачи по стандартизации и унификации техники, а также по использованию новых материалов и технологий.

Заместитель гендиректора "Вертолетов России" Александр Щербинин заявлял, что перспективный морской вертолет, разрабатываемый в рамках проекта "Минога", будет запущен в серийное производство примерно через десять лет. Ожидается, что новую машину также создадут и в десантной версии.