ВМФ до 2022 года получит шесть патрульных кораблей проекта 22160

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Военно-морской флот России до 2022 года планирует получить в свой состав шесть новейших патрульных кораблей проекта 22160, заявил журналистам в четверг представитель департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны России по ВМФ капитан первого ранга Игорь Дыгало.

Головной корабль серии "Василий Быков" был заложен 26 февраля 2014 года на Зеленодольском заводе имени Горького. Все остальные корабли сегодня находятся на различных этапах постройки. Ранее гендиректор Зеленодольского завода Ренат Мистахов заявлял РИА Новости, что в соответствии с контрактом, все шесть кораблей должны быть переданы флоту к 2020 году.

"ВМФ России до 2022 года планирует получить в свой состав шесть патрульных кораблей проекта 22160. В зависимости от характера выполнения задач на кораблях возможно размещение различных систем вооружения и технических средств в контейнерном (модульном) исполнении", — сказал Дыгало.

Патрульные корабли проекта 22160 предназначены для защиты и охраны морской экономической зоны. Автономность плавания кораблей составляет 60 суток, скорость — 30 узлов, водоизмещение — около 1,3 тысячи тонн, численность экипажа — около 80 человек. Дальность плавания корабля — 6 тысяч морских миль.

На вооружении кораблей стоит 57-миллиметровая артиллерийская установка, зенитно-ракетный комплекс, пулеметы. Кроме того, на корабле предусмотрена возможность базирования вертолета Ка-27ПС.