НПО "Сплав" возобновило поставки флоту корабельных РСЗО "Запад" и "Удав"

ЕРЕВАН, 30 мар — РИА Новости. Научно-производственное объединение "Сплав" возобновило поставки корабельных реактивных систем залпового огня "Запад" и "Удав" Военно-Морскому флоту РФ, заявил журналистам в пятницу в ходе выставки вооружений ArmHiTech-2018 заместитель гендиректора концерна "Техмаш" (включает в свой состав "Сплав") Александр Кочкин.

"Да, поставки возобновлены. Речь идет в основном о противолодочных кораблях, они, в том числе предназначены для защиты надводных кораблей от подводных лодок и атакующих торпед", — сказал он.

Ранее гендиректор НПО "Сплав" Владимир Лепин заявил в интервью российским СМИ, что ВМФ России вновь начнет получать реактивные системы залпового огня "Удав" и "Запад".

Реактивный комплекс противоторпедной защиты кораблей "Удав" предназначен для поражения (отведения) торпед, атакующих корабль. Комплекс также может использоваться для поражения подводных лодок, подводных диверсионных сил и средств.