Замминистра обороны оценил названия новых образцов российского оружия

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Названия новых образцов российского оружия очень удачные и подчеркивают сферу их применения, заявил замминистра обороны РФ Юрий Борисов.

"Мне кажется, что названия очень удачные, они подчеркивают и сферу применения, и особенности этого вида оружия", — сказал Борисов в эфире телеканала "Россия 1".

Отвечая на вопрос, когда новые названия будут официально приняты, Борисов сказал "будем считать, что сегодня в 20.00 это уже и состоялось".

Россияне выбрали названия для трех видов нового вооружения. Новый российский подводный беспилотник по итогам голосования на сайте МО РФ получает название "Посейдон", новый боевой лазерный комплекс — "Пересвет", новейшая крылатая ракета с ядерной энергоустановкой будет названа "Буревестник".